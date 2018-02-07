Индия в ближайшем будущем может стать главным "инкубатором" супербактерий, неуязвимых к действию всех антибиотиков, если власти страны не запретят продажу непроверенных и неразрешенных антибиотиков, говорится в статье, опубликованной в журнале BJCP.
"Продажа запрещенных и непроверенных антибиотиков подрывает все усилия по борьбе с растущей стойкостью микробов к их действию, которые проводятся властями Индии. Транснациональные корпорации должны объяснить, почему они продают в Индии продукты, которые не только не были одобрены на их собственной родине, но и не были проверены регулирующими органами самой Индии", — заявила Патрисия Макгеттигэн (Patricia McGettigan) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).
В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых супербактерий — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".
Другим крупным рассадником подобных неуязвимых бацилл, как прогнозируют Макгеттигэн и ее коллеги, может стать Индия, где уже было открыто несколько штаммов подобных микробов и где, как обнаружили ученые, массово применяются еще не одобренные или запрещенные антибиотики.
Ученые пришли к такому выводу, проанализировав то, какие лекарства присутствуют на рынке Индии, и сопоставив этот перечень с тем, какие разрешения на производство тех или иных антибиотиков или их смесей выдавали регулирующие органы страны.
Этот анализ раскрыл пугающую картину. Оказалось, что лишь треть лекарств на базе двух или более антибиотиков, продающихся в Индии, была одобрена местными органами здравоохранения, что фактически делало их сбыт преступлением. Более того, лишь 3% этих лекарств прошли клинические испытания и были одобрены регулирующими организациями в Британии и США, а многие из них имели серьезные побочные эффекты, из-за которых попали под запрет в развитых странах.
Что еще более интересно, подобные препараты производили не местные фармацевтические фирмы или "пиратские" компании, а крупные транснациональные корпорации. По каким-то причинам эти корпорации посчитали допустимым производство и сбыт непроверенных или даже запрещенных препаратов на территории Индии. Сегодня, как отмечают ученые, их доля на рынке составляет около 20% от общего объема продаваемых антибиотиков.
Если ситуация не изменится в ближайшем будущем, то Индия, как считают Макгеттигэн и ее коллеги, может породить множество новых супермикробов, которые будут сопротивляться действию практически всех антибиотиков, существующих сегодня. По этой причине ученые призывают власти Индии ввести самые жестокие меры по ограничению "нелегального" оборота антибиотиков и запретить их употребление при лечении болезней, не имеющих отношения к бактериальным инфекциям.
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авторы издания DW