На Тайване произошло очередное землетрясение. ВИДЕО

Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Тайваня в среду, сообщает китайский сейсмологической центр (CENC).

Подземные толчки зафиксированы в среду в 19:13 по местному времени (14.13 мск) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Жертвами землетрясения стали шесть человек, пострадали еще 258, 76 человек не выходят на связь и числятся пропавшими, сообщает РИА Новости







