Google позволит бронировать отели и перелеты прямо из результатов поиска

В Google сообщили, что усовершенствовали работу поиска по авиабилетам и отелям на мобильных устройствах — обновление должно сделать процесс планирования поездок с помощью смартфона более удобным.

Поисковик теперь позволит бронировать отели и покупать авиабилеты непосредственно со страницы с результатами поиска. Например, в списке удовлетворяющих условиям поиска отелей их фотографии можно будет пролистывать горизонтальными свайпами, при этом не покидая страницу с поисковой выдачей. На этой же странице можно будет, не покидая ее, сужать круг предлагаемых вариантов при помощи фильтров.

Кроме того, на этой же странице с результатами поиска доступно бронирование, то же самое верно и для поиска авиаперелетов. При этом пользователь может, не теряя результатов поиска, переключаться между найденными авиабилетами и отелями — выдача реализована теперь в виде двух вкладок.

Кроме того, на этой же странице с результатами поиска доступно бронирование, то же самое верно и для поиска авиаперелетов. При этом пользователь может, не теряя результатов поиска, переключаться между найденными авиабилетами и отелями — выдача реализована теперь в виде двух вкладок, пишет vesti.ru.