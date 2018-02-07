Москвич одним ударом убил отказавшегося мыть его BMW сотрудника

До восьми лет лишения свободы грозит 24-летнему рецидивисту, который одним ударом убил отказавшего ему в обслуживании сотрудника автомойки в подмосковном Ступине, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Трагический инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

В ангар автомойки на Транспортной улице подозреваемый вместе с приятелем заехал около 03:30 ночи и был немало удивлен тем обстоятельством, что сотрудники спали и никто не торопился его обслуживать. Отпустив несколько комментариев по поводу ведения бизнеса, разгневанный москвич вывел свой автомобиль, а сам вернулся поговорить по душам.

Беседа не задалась, поскольку обе стороны на доступном языке объясняли, кому и куда нужно проследовать в столь ранний час. По итогам дискуссии неоднократно судимый за кражи молодой человек двумя ударами отправил двух оппонентов на пол, а сам отправился по делам. Один из пострадавших — 39-летний приезжий — при падении ударился головой и позже скончался в больнице, пишет vesti.ru.

Подозреваемого взяли под стражу, ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".