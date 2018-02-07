Атака с воздуха: что такое "вирусный дождь"

В разных уголках Земли встречаются генетически идентичные вирусы. Ученые нашли этому объяснение.

Вирусы являются наиболее многочисленными среди всех микроорганизмов, превосходя своим количеством даже бактерии. Они содержатся в почве, воде и воздухе. В конце XX века канадские ученые обратили внимание на то, что многие вирусы совершенно не отличаются друг от друга, хотя их разделяют тысячи километров. В процессе исследования был обнаружен путь их распространения: виновником оказался ветер. Вместе с частицами пыли и микрокаплями воды океанов он поднимает вирусы и бактерии в тропосферу, где дуют уже более сильные атмосферные ветры. Они переносят вирусы на огромные расстояния, а затем дождь или песчаные бури опускают микроорганизмы на поверхность Земли.

Следующая поставленная задача заключалась в подсчете концентрации вирусов в нижних слоях атмосферы, на высоте около 2,5−3 км — именно оттуда вирусы начинают свой путь вниз. Согласно полученным данным, этот показатель составляет около 800 млн: столько вирусных частиц ежедневно выпадает на каждый квадратный метр планеты. Поскольку исследование проводили канадские ученые, они приводят пример применительно к своей стране: каждый день канадцы получают «с неба» по 25 вирусов, передает nat-geo.ru.

При этом ветер лучше переносит именно вирусы, чем бактерии: в частности, высоко в горах Сьерра-Невада — открытом ветреном месте — аппаратура зарегистрировала «дождь», в котором количество вирусов в 440 раз превышало количество бактерий. Однако пугаться этого не следует: не все вирусы являются опасными. Некоторые играют ключевую роль в углеродном цикле океана, а другие помогают организму бороться с вредными бактериями. И, наконец, регулярное «орошение» поверхности Земли различными микроорганизмами дает ей возможность адаптироваться к изменениям среды.