Из-за мощных снегопадов в Японии 440 школ отменили занятия

В Японии почти 440 начальных и средних школ в центральной части острова Хонсю отменили 7 февраля занятия из-за сильных снегопадов. По информации телеканала NHK, детям рекомендуется заниматься дома. Задания по различным предметам направлены им по Интернету.

В настоящее время на автомобильной трассе между префектурами Исикава и Фукуи, прилегающими к побережью, в снежной ловушке по-прежнему находятся порядка 1,4 тысячи автомобилей. Многие из них уже более суток неподвижно стоят в пробке, сообщает vesti.ru

Техника префектуральных властей и подразделений вооруженных сил, вызванных на помощь, занимается расчисткой завалов. Машины постепенно начинают выезжать из ловушки.

6 февраля житель префектуры Фукуи погиб от угарного газа, уснув в своей машине, засыпанной снегом.

На побережье Японского моря снегопады не прекращаются уже трое суток. В некоторых районах там выпало до двух метров осадков.