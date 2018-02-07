Москвичи решили подзаработать на выкапывании машин из снега

Жители Москвы нашли способ заработать на «снежном апокалипсисе», который накрыл город в минувшие выходные. На доске объявлений Avito появились предложения по выкапыванию машин из снега.

Как сообщает iz.ru, стоимость услуг варьируется от 500 до 1500 рублей. Бизнесмены обещают быстро приехать и вызволить ваше авто из снежного плена.

За субботу и воскресенье в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков — впервые за 100 лет.