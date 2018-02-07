Названы условия появления российского флага на закрытии Игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о необходимых условиях того, чтобы российские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под своим флагом. Его слова приводит RT.

«Завершена работа группы, которую мы учредили для осуществления контроля. Они учитывают и принимают во внимание все факты. Российской сборной необходимо соблюдать принятое 5 декабря решение. Для мониторинга мы создали комиссию, которая приготовит доклад к концу Игр. Председатель этой группы заявил, что они постараются учесть все факты в данном вопросе», — заявил Бах на пресс-конференции в Пхенчхане.

6 февраля Николь Ховерц, член рабочей группы МОК, также назвала условия снятия запрета на российский триколор. По ее словам, члены комитета будут смотреть на общий дух, а также на поведение болельщиков и журналистов, пишет lenta.ru

В декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане за нарушение антидопинговых правил. На Игры приедет команда «Олимпийских атлетов из России», которая выступит под олимпийским флагом. На церемонии открытия его понесет выбранный оргкомитетом волонтер.