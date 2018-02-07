Дом и золотые пистолеты арестованного дагестанского премьера показали на видео

Следственный комитет России обнародовал кадры с обысков в доме арестованного главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. На видео попал шикарный особняк Гамидова с коврами, дорогой мебелью и шкурами убитых животных, а также его оружие: золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.

6 февраля Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову были предъявлены обвинения в мошенничестве.

По версии следствия, чиновники занимались хищением средств из республиканского бюджета, выделявшихся на социальные программы. В общей сложности ущерб по делу превысил 95 миллионов рублей, пишет lenta.ru