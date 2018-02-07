Буддистского монаха застукали за кражей женских трусиков

Ворующий женское белье буддистский монах попал на камеры наружного наблюдения. Как сообщает Daily Mail, священнослужителя отлучили от храма.

Ролик был снят в понедельник, 5 февраля. На кадрах 49-летний Тхирапхап Воррадилок (Theeraphap Worradilok) крадется по одному из переулков тайского города Супханбури, складывает сушащиеся женские трусы в сумку и убегает.

Пропажу белья обнаружил владелец дома Киттисак Хажорнетихун (Kittisak Khajornnetikhun) тем же вечером. Он крайне удивился, когда увидел, кто оказался вором. Мужчина вызвал полицию, а те объявили монаха в розыск, пишет lenta.ru

Хажорнетихун, владеющий магазином ювелирных изделий, объяснил, что решил заявить о пропаже белья в полицию не из-за денег. «Моя жена может купить новые трусы, но ей очень нравилась одна из украденных пар. А самое важное — предупредить других женщин о наклонностях монаха», — пояснил он.

Узнавший об этом настоятель храма расстриг Воррадилока и изгнал его. На допросе он сказал полицейским, что ворующий трусы монах объяснил свои действия побочным эффектом от лекарства, которое заставляло его совершать странные поступки. В настоящее время монах разыскивается.