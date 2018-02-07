Правительство утвердило повышение социальных выплат

Правительство одобрило повышение социальных выплат для 78 тысяч получателей. Так, пособие детям-инвалидам и инвалидам с детства вырастут на 20%.

На эти цели из госбюджета выделят 65 млн леев.

Законопроектом предусмотрено увеличение с 1 января 2018 года на 20% государственных социальных пособий для лиц c ограниченными возможностями c детства и детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. Пособия будут выплачены с учетом увеличения.

Вместе с тем, с 1 апреля 2018 года получателям государственных социальных пособий из числа детей, потерявших кормильца, или лиц с ограниченными возможностями, размер пособия увеличится на 10%. На 5% возрастут пособия для пожилых лиц, и пособия по уходу, сопровождению и надзору.

Согласно оценкам, для выплаты всех означенных повышений необходимо около 65 млн. леев, которые предусмотрены Законом о государственном бюджете на 2018 год, пишет moldpres.md