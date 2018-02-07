Заблудившийся осел упал на бразильцев с потолка. ВИДЕО

В один из бразильских домов с потолка упал осел. На видео происшествия обратил внимание портал UPI.

Животное забрело на крышу дома в муниципалитете Кажазейрас и провалилось сквозь нее, так как черепица не выдержала его веса. Осел попытался зацепиться за перегородки, но тщетно. За его падением эмоционально наблюдали жители дома.

При падении осел не пострадал. Снимавший его человек предполагает, что осел забрел на крышу с холма, рядом с которым стоял дом, пишет lenta.ru