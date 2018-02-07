Правительство увеличило на 20% пособия для инвалидов с детства и детей-инвалидов

Сегодня правительство постановило увеличить размер государственных социальных пособий для нескольких категорий граждан, чтобы обеспечить социальную интеграцию и улучшить условия жизни. В общей сложности повышенные пособия будут получать примерно 78 100 человек. Законопроект предусматривает увеличение на 20% государственных социальных выплат для инвалидов с детства и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Пересчитанные пособия будут выплачивать с начала текущего года.

В то же время, для людей с ограниченными возможностями и для детей, потерявших кормильца, пособие увеличится на 10%. На 5% вырастут пособия для пожилых лиц, а также по уходу, сопровождению и надзору. Увеличенные пособия будут выплачивать с 1 апреля 2018 года.



Для внедрения положений законопроекта понадобятся около 65 млн. леев. Соответствующие финансовые средства предусмотрены в Законе о государственном бюджете на 2018 год.





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