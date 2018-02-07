Вице-президента Европарламента уволили за оскорбление

Депутата от Польши Ричарда Чарнецкого досрочно уволили с должности вице-президента Европарламента. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Укринформ.

В Европарламенте вызвало возмущение "недостойное поведение" Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун. В одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.

Как сообщается, решение об отставке путем тайного голосования поддержали 447 депутатов, что составляет конституционное большинство законодательного органа ЕС.

Как сообщает korrespondent.net, инициаторами досрочной отставки Чарнецкого с должности вице-президента выступили лидеры политических групп.