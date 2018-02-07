Уилл Смит посмеялся над своим сыном-рэпером

Голливудский актер Уилл Смит снялся в пародии на клип Icon, выпущенный его сыном - рэпером Джейданом Смитом. Ролик за десять часов успел собрать в социальной сети Instagram почти 2,8 миллиона просмотров.

В видео Смит предстает с мощной золотой цепью и вставленными в рот грилзами (накладками на зубы), а также с выкрашенными в белый цвет волосами.

Обутый в тапки, он исполняет танец на безлюдной дороге под энергичную рэп-композицию, пишет korrespondent.net

"Это прекрасный подарок родителю — восхищаться своими детьми. Продолжай делать то, что делаешь", - прокомментировал он видео.