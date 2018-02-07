В РФ заключенные сделали из снега установку Тополь-М

В Омской области РФ заключенные исправительной колонии №6 построили из снега пусковую установку ракеты Тополь-М практически в натуральную величину. Об этом сообщает региональное управление ФСИН РФ.

"Все детали Тополь-М сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что ракету строили 15 дней семь осужденных, пишет korrespondent.net

Также в управлении напомнили, что в прошлом году "силами осужденных к столетию революции была построена снежная Аврора".