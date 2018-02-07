Опубликован первый рейтинг биткоин-миллионеров от Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллионеров, которые разбогатели на криптовалюте. Первую позицию списка занимает финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен, который имеет в своем распоряжении 7,5-8 миллиарда долларов.

Полный перечень насчитывает 19 позиций. На второй позиции расположился Джозеф Лубин, один из создателей Ethereum. Его капитал оценивается в сумму до пяти миллиардов долларов.

А замыкает тройку лидеров основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с показателем в 1,1-2 миллиарда долларов, сообщает korrespondent.net

Также в список вошли братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы (900 миллионов долларов - 1,1 миллиарда долларов), названные СМИ первыми биткоин-миллиардерами.