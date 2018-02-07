На Филиппинах бульдозер раздавил 30 элитных авто

На Филиппинах в присутствии президента страны Родриго Дутерте показательно уничтожили элитные автомобили, которые были незаконно ввезены в страну. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает SunStar Philippines.

Отмечается, что 20 транспортных средств уничтожили бульдозером в Бюро таможни Манилы, а еще 10 раздавили в портах Давао и Себу. Во всех трех местах Дутерте побывал лично.

Уничтожение транспорта приурочили к 116 годовщине таможни Филиппин.

Ранее президент страны объявил, что элитные автомобили будут показательно раздавлены, чтобы наглядно бороться с контрабандой, сообщает korrespondent.net

Стоимость некоторых машин доходила до 115 тысяч долларов, а общая стоимость 30 автомобилей, раздавленных по указу властей, предположительно составила 2,9 млн. долларов.