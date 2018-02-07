В Греции прокуратура подозревает восемь бывших министров и двух бывших премьер-министров страны в связи с масштабным коррупционным расследованием. Об этом сообщает Ekathermini.
Расследование касается швейцарской фармацевтической компании Novartis. По словам следователей, указанная компания платила врачам за назначение лекарств ее производства по завышенным ценам. При этом в прокуратуре заявили, что бывшие высокопоставленные чиновники знали об этой схеме и получали взятки за молчание. Однако официально имена подозреваемых не называют. Указано, что подозреваемые политики работали в правительстве в период 2006-2015 годов.
По мнению следователей, установление высоких цен стоило государству миллиарды во время финансового кризиса, пишет korrespondent.net
По информации греческих СМИ, политикам выплатили около 50 млн евро взяток. СМИ также назвали имена подозреваемых, среди них – бывший премьер-министр Антонис Самарас (2012-2015 гг.) и помощник премьер-министра Панагиотос Пикраменос (май-июнь 2012 года).
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авторы издания DW