Молдова и Украина договорились о создании совместных пунктов пропуска на границе

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и Молдовы о совместном контроле границы.

В частности, Кабмин одобрил соглашение о ратификации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины, пишет korrespondent.net

Стоит отметить, что действующее соглашение между правительством Украины и правительством Молдовы об организации совместного контроля в пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу было разработано более 20 лет назад и определяло перечень пунктов пропуска, где было возможно введение совместного контроля.