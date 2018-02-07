Объявлен желтый код метеоопасности в связи с дождями и мокрым снегом

Государственная гидрометеолужба Молдовы объявила желтый код метеоопасности в связи с большим количеством осадков. Предупреждение будет действовать 8 февраля по всей территории республики.

По информации синоптиков, днем ожидаются обильные осадки (15-20 л/м2) в виде дождя, на севере – в виде дождя и мокрого снега.

Ветер восточный с порывами 15-20 м/c.

В Бричанах и Сороках температурный максимум составит один градус. В Бельцах ожидается три выше ноля. В Оргееве на градус больше. В Тирасполе столбики термометров поднимутся до плюс шести. В Леове и Комрате температурный максимум составит семь градусов, в Кагуле девять выше ноля.



В Кишиневе ночью ожидается три градуса. Днём столбики термометров поднимутся до плюс шести.

К концу недели немного похолодает, возможны снегопады.