Валютные резервы увеличились примерно на 100 миллионов долларов за год

Официальные резервные активы достигли 31 января нового исторического рекорда 2 млрд. 903 млн. долларов США, согласно данным, опубликованным Национальным банком Молдовы (НБМ). Валютные резервы увеличились примерно на 100 миллионов долларов США, по сравнению с концом прошлого года.

После банковского кризиса в 2014 г., резервы сократились примерно на один миллиард долларов, и в октябре 2015 года достиг самого низкого порога – 1,74 млрд. долларов США. После стабилизации курса лея, улучшения ситуации в банковской системе и восстановления отношений с Международным валютным фондом, а также поступления на счет Министерства финансов внешних займов, Национальному банку удалось за два года восстановить утраченные позиции. НБМ вмешивается на внутренний валютный рынок только в качестве покупателя иностранной валюты, поскольку курс лея-доллара продолжал снижаться в течение прошлого и начала этого года.

Данные Национального банка показывают, что официальные резервные активы увеличились в 2017 году до 598 млн. долларов США, по сравнению с увеличением на 470 миллионов в 2016 году, пишет moldpres.md.