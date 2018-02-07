Молдова примет участие во всемирной выставке «Expo Dubai 2020»

Республика Молдова примет участие во всемирной выставке «Expo Dubai 2020», которая пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае, ОАЭ. Такое решение одобрил на сегодняшнем заседании кабинет министров, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Документ предусматривает создание оргкомитета, который разработает план действий и организует национальные конкурсы, связанные с выставкой, в том числе концепцию участия и дизайн павильона, обеспечит подготовку рекламных материалов. Комитет также подсчитает предварительные расходы на участие в экспозиции.

Национальным органом, ответственным за участие нашей страны в «Expo Dubai 2020», назначен Международный выставочный центр «Moldexpo», пишет МОЛДПРЕС.

Участие в мероприятии – это возможность для Республики Молдова рассказать о себе на мировом уровне, продвигать национальные ценности и активизировать торговые, экономические, научные, технологические и культурные обмены.

По оценкам организаторов, выставку «Expo Dubai 2020», которая пройдет под девизом «Соединяя умы, создавая будущее» («Connecting Minds, Creating the Future»), посетит около 25 млн. человек, из которых 70% - посетители из принимающей страны.