Утвержден новый состав Парламентского совета по европейской интеграции

На сегодняшнем заседании Постоянного бюро парламента утвержден новый состав Парламентского совета по европейской интеграции

Председателем Совета назначен председатель парламента Андриан Канду, а вице-председателем вице-спикер Валерий Гилецки. В состав Совета вошли еще 18 членов парламента, среди которых главы парламентских комиссий, представители парламентских фракций, руководство Парламентского комитета по ассоциации Республики Молдова и ЕС, члены Делегации Республики Молдова в ПАСЕ, а также генеральный секретарь парламента.

Как сообщает МОЛДПРЕС, совет по европейской интеграции призван обеспечить механизм коммуникации, координации, консультирования и содействия в процессе европейской интеграции Республики Молдова и гармонизировать молдавское законодательство с европейским. Также Совет осуществляет контроль за процессом внедрения положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и обеспечивает внедрение законодательной программы по реализации обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации РМ-ЕС.

Парламентский совет по европейской интеграции был создан в апреле 2016 года. До настоящего времени Совет возглавлял бывший вице-спикер парламента Юрий Лянкэ.