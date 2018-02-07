Реорганизация в столичной мэрии: пять управлений совмещены с другими подразделениями учреждения

Пять управлений примэрии муниципия Кишинэу совмещены с другими подразделениями учреждения. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Муниципального совета Кишинэу (МСК).

Согласно Постановлению МСК, Социально-экологическое управление объединили с Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а Управление сельского хозяйства и пищевой промышленности было совмещено с Главным управлением экономики, реформ и имущественных отношений.

В то же время, Муниципальное управление здравоохранения и Управление муниципальным фондом поддержки населения были совмещены с Управлением социальной поддержки, а Управление культуры – с Управлением образования, молодежи и спорта.

Как сообщает МОЛДПРЕС, заместитель начальника Юридического управления Валерий Богдан уточнил, что финансовые средства, предусмотренные на содержание персонала ликвидированных подразделений, будут переданы главным управлениям. «Также руководители этих подразделений будут подчиняться начальникам управлений, с которыми были совмещены. Предполагаем, что произойдут и другие изменения в структуре управлений, а кадровые перестановки станут частью реформы столичной примэрии», - заявил Богдан.

До настоящего времени в столичной примэрии было 13 управлений. Руководство муниципия пока не уточнило, сколько управлений останется после реформы.