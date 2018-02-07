Увеличилось число хирургических операций на сердце, оплачиваемых государством

Количество хирургических операций на сердце, оплачиваемых из фондов обязательного медицинского страхования, увеличилось в 2017 году на 35%, сообщает МОЛДПРЕС.

По словам начальника пресс-службы Национальной медицинской страховой компании (НМСК) Сильвии Мунтяну, в прошлом году более 5 600 молдавским гражданам провели финансируемые государством операции на сердце - это на 2 000 пациентов больше, чем в предыдущие годы.

Из общего числа проведенных операций более 4400 - это миниинвазивные вмешательства у взрослых после перенесенного инфаркта миокарда, и 30 - миниинвазивные вмешательства у детей, такие операции в Республике Молдова проведены впервые.

На все вмешательства на сердце из фондов обязательного медицинского страхования было выделено более 142 млн леев, что почти на 29 млн больше по сравнению с 2016 годом, пишет moldpres.md

Помимо этого, в 2017 году НМСК профинансировала 112 случаев в рамках новой программы «Электрофизиологическое исследование и абляция», где применили новаторский метод диагностики и лечения нарушений сердечного ритма.

В настоящее время у НМСК заключены контракты с шестью больницами республики о проведении хирургических вмешательств на сердце.