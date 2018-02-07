Андриан Канду: поправки в Конституцию могут быть внесены в конце нынешней сессии

Председатель парламента Андриан Канду сообщил, что поправки в Конституцию могут быть внесены в конце нынешней сессии. Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Павлом Филипом.

Он напомнил, что и Конституционный суд (КС), и правительство дали положительные заключения на предложенный Демократической партией законопроект о внесении в Конституцию положения о том, что «европейская интеграция является стратегической целью Молдовы».



«Согласно законодательству, парламент может рассмотреть этот вопрос только через шесть месяцев после решения КС. То есть, это случится в конце июня - начале июля», - сказал спикер.



Отвечая на вопросы журналистов о том, что будет если президент откажется промульгировать эти поправки в конституцию, Канду сказал, что «об этом пока преждевременно говорить», пишет ИНФОТАГ



«Если президент два раза отклонит закон, то у нас есть альтернативное решение – есть запасной президент в лице председателя парламента или премьер-министра, после соответствующего решения Конституционного суда», - заявил Канду, выразив уверенность, что поправки в Конституцию будут приняты.