Роботы заменят сиделок для японских пенсинеров

К 2020 году правительство Японии увеличит долю роботов в сфере медицинского ухода за пенсионерами в домах престарелых. Это связано с запланированным к 2025 году сокращением числа работников этой области. Об этом сообщил The Guardian.

Механизмы будут выполнять несложные задачи, вроде помощи в вставании с кровати, приеме ванны. Также роботы будут помогать пенсионерам садиться в инвалидное кресло, если такая услуга будет кому-то нужна. Со временем машины смогут определять, когда их объектам помощи нужен будет туалет или ванна. Однако говорить роботы не смогут, так как установка такого рода механизмов не только сложная, но и дорогая.

Глава центра исследований робоинноваций Национального института передовых наук и технологий доктор Хирохисо Хирукава уверен, что внедрение роботов в повседневную жизнь пенсионеров поможет им стать самостоятельнее. Ученый отметил, что роботы применяются только в 8% всех домов престарелых в стране. Это обусловлено не только большой ценой на аппараты, но и психологическим неприятием, пишет 360tv.ru

За пять лет центр Хирукавы создал 15 моделей роботов. Японское правительство планирует, что к 2020 году японские пенсионеры будут более лояльно относиться к помощи от заботливых машин.