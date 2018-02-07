НАПБ начало расследование о некачественной молочной продукции

Агентство производителей и переработчиков молока несогласно с результатами исследования, опубликованными logos-press. Там говорится, что большинство молочной продукции содержит слишком много растительных жиров.

"Из 126 проб - 38 импортной продукции, а 96 - местных производителей. Почему именно такое соотношение? Мы не признаём опубликованные результаты", - сказала глава Ассоциации производителей молока Каролина Линте.



Представители Восточно-европейского фонда, в свою очередь, заявили, что заказали исследование из-за того, что покупатели жаловались на качество молочной продукции.



"Есть обращения потребителей. Они покупают больше продуктов местного производства. Чтобы окончательно всех успокоить, мы направим пробы на проверку зарубеж и после этого дадим более полную информацию", - отметила директор Восточно-европейского фонда Дорина Андреева.



Отклонения от нормы обнаружили в 120 пробах. В некоторой продукции объём жиров превысил 90%.



Расследованием дела занялось Национальное агентство продовольственной безопасности. До сих пор специалисты взяли на проверку 80 проб молочной продукции. Результаты обнародуют через несколько дней.



"В прошлом году были оштрафованы несколько предприятий, в том числе и те, что упомянуты в исследовании. Максимальный штраф - 15 тысяч леев, это немного для таких нарушений. Поэтому их допускают уже на следующий день", - сказал директор НАПБ Георгий Габери.



В прошлом году агентство взяло 690 проб молочной продукции. В 48 случаях товар не соответствовал стандартам качества.



