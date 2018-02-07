Оператора талонов на обеды выберут по итогам тендера

В Молдове скоро объявят тендер на печать талонов на обеды. Среди потенциальных участников - компания, которая занимается этим уже 19 лет. Представлена она во Франции, Турции, Болгарии и Румынии.

"В Румынии талоны на обеды сейчас получают более 50 процентов сотрудников. Талоны стали обязательным элементом соцпакета. Все, кто устраивается на работу, надеются их получать", - сообщает менеджер компании в Евразии Мариус Буна.



"У талона 19-20 степеней защиты. Он защищен от подделки лучше банкноты. Выпускаются они, как правило, книжками - по 20 или 22 талона в каждой", - сообщил директор филиала в Молдове Думитру Козмолич.



Принимать талоны уже готовы больше пятисот столовых, кафе и продовольственных магазинов. Предприниматели уверены - число посетителей с внедрением талонов вырастет. А если стоимость обеда превысит номинал талона - это 45 леев - разницу можно будет доплатить.



"Наши гости могут выбрать один из трех типов обеда. Цена зависит от количества блюд. За талон на 45 леев можно получить салат и кофе или кофе с пирожным", - сказала операционный директор кафе Оксана Ищенко.



Председатель парламента, который был инициатором закона о талонах, уверен, что систему запустят в ближайшее время.



"Правительство еще должно утвердить ряд регламентов, а мы в парламенте планируем на первых же пленарных заседаниях внести кое-какие поправки в законы. Я убежден - проект будет успешным. И рад, что люди ждут запуска системы талонов на обеды", - отметил председатель парламента Андриан Канду.



Сотрудники будет получать по талону за каждый рабочий день. Их нельзя передавать друг другу или обменивать на деньги.





