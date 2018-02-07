В Швейцарии похитили данные 800 тысяч пользователей мобильного оператора

Швейцарский оператор мобильной связи Swisscom сообщил о краже персональных данных 800 тысяч абонентов. Об этом сообщает Associated Press в среду, 7 февраля.

Компания заявила, что ее система взломана в конце прошлого года. В результате контактные данные около 800 тысяч клиентов были скомпрометированы. Swisscom сообщил, что обнаружил этот инцидент с помощью регулярной проверки своей деятельности и проводит расследование, пишет korrespondent.net

Оператор сообщил, что неизвестная сторона получила имена, адреса, номера телефонов и даты рождения клиентов через торгового партнера Swisscom.

Пароли, разговоры и платежные данные не были затронуты. Swisscom утверждает, что не получал жалоб от пострадавших клиентов.