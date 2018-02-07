Первые британцы оказались чернокожими

Исследование генома останков самого древнего предка современного человека, найденного в Великобритании, показали, что у первых жителей островов были голубые глаза — и темная, или даже черная, кожа.

Чеддарский человек — останки мужчины, жившего более 9000 лет назад, — был найден в начале ХХ века в пещере Гофа в графстве Сомерсет. В новом исследовании ученые из Музея естественной истории в Лондоне изучили его ДНК, передает Guardian.

Для этого они просверлили в черепе чеддарианца отверстие диаметром 2 мм, чтобы получить несколько миллиграммов костного порошка. Из этого они смогли извлечь полный геном древнего джентльмена.

Результаты указывают на ближневосточное происхождение чеддарского человека. Предположительно, его предки покинули Африку, переместились на Ближний Восток и позже отправились на запад Европы, прежде чем в конечном итоге пересечь древний сухопутный мост под названием Доггерленд, который соединял Великобританию с континентальной Европой, сообщает moya-planeta.ru

Ученые сосредоточили внимание на генах, ответственных за цвет и текстуру волос, цвет глаз и кожи. Оказалось, что у чеддарского человека, как и у многих современных британцев, были голубые глаза, но — кожа окраса «от очень темной до черной» и вьющиеся волосы.

Channel 4Около 10% ныне живущих белых коренных британцев могут быть связаны родственными узами с этим мужчиной, говорят ученые.