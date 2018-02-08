Американский химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США сообщил, что автомобиль Tesla Roadster, запущенный в космос компанией SpaceX, даже если сможет избежать столкновения с крупными космическими объектами, будет разрушен радиацией. Об этом пишет LiveScience.
По его словам, если автомобиль и сможет избежать каких-либо серьезных столкновений, маловероятно то, что он не столкнется микрометеоритами и другим космическим мусором. Но даже если предположить, что в результате столкновений он не полностью разрушится, его в итоге все-равно уничтожит радиация.
"В космосе все органические соединения будут подвергнуты разрушающему воздействию разных видов радиации", − говорит химик.
Кэррол отмечает, что в отправленной к Марсу Tesla к органике относится каркас из углеродного волокна и пластмассовые детали. По мнению ученого, космическая радиация приведет к тому, что машина начнет распадаться на куски.
Напомним, 6 февраля состоялся запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. В качестве нагрузки при запуске использовался спортивный автомобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster. Спорткар должен отправиться в путешествие к Марсу по гелиоцентрической орбите.
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авторы издания DW