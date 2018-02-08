Ученый рассказал, что ожидает электрокар Tesla в космосе

Американский химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США сообщил, что автомобиль Tesla Roadster, запущенный в космос компанией SpaceX, даже если сможет избежать столкновения с крупными космическими объектами, будет разрушен радиацией. Об этом пишет LiveScience.

Ученый напоминает, что поверхность нашей планеты, в отличие от внеземного пространства, защищена от космической радиации и солнечных лучей магнитным полем и атмосферой.

По его словам, если автомобиль и сможет избежать каких-либо серьезных столкновений, маловероятно то, что он не столкнется микрометеоритами и другим космическим мусором. Но даже если предположить, что в результате столкновений он не полностью разрушится, его в итоге все-равно уничтожит радиация.

"В космосе все органические соединения будут подвергнуты разрушающему воздействию разных видов радиации", − говорит химик.

Кэррол отмечает, что в отправленной к Марсу Tesla к органике относится каркас из углеродного волокна и пластмассовые детали. По мнению ученого, космическая радиация приведет к тому, что машина начнет распадаться на куски.

"В подобных условиях я бы не отвел этим деталям и года", − заявил Кэррол. Химик Ричард Сахлебен в целом подтвердил все предположения Кэролла, однако выразил уверенность в том, что даже через много лет капсулу с автомобилем можно будет узнать где-то в космосе, передает korrespondent.net

Напомним, 6 февраля состоялся запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. В качестве нагрузки при запуске использовался спортивный автомобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster. Спорткар должен отправиться в путешествие к Марсу по гелиоцентрической орбите.