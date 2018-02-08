Молдова продолжает наращивать валютные резервы

Валютные резервы Национального банка продолжают расти. В третий раз с начала года они достигли исторического максимума.

31 января они превысили два миллиарда 900 миллионов долларов. Это почти на 20 миллионов больше, чем 26 января. По сравнению с концом 2017 года валютные резервы НБМ увеличились на более чем 100 миллионов долларов.

Большая часть госрезервов хранится в ценных бумагах и на депозитах в иностранных банках.