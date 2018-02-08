Муниципальный совет столицы выделил деньги на социальное жилье

Муниципальный совет столицы выделил деньги на социальное жилье для молодых специалистов, людей с особыми потребностями и социально-уязвимых семей. Согласно расчётам 10-ть миллионов леев хватит на покупку около 20-ти квартир.

"Будет объявлен конкурс, публичные торги. Пригласим представителей гражданского общества в комиссии и надеемся, что процесс закупок будет прозрачным. В нем сможет участвовать любой желающий житель", сообщил глава управления финансов, Евгения Чумак.

Проживание будет бесплатным, но получатели квартир не смогут приватизировать их или передать права пользования. Сейчас в столице ожидают жильё более 15-ти тысяч человек.