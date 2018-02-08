Диета, содержащая малое количество аминокислоты аспарагина, сокращает риск заболевания агрессивным раком молочной железы. Результаты исследования международной группы ученых опубликованы в журнале Nature, сообщает EurekAlert.
В эксперименте были задействованы мыши с самым опасным видом опухоли, который не поддается гормональной терапии. При этом типе рака злокачественные клетки не синтезируют рецепторы эстрогена и прогестерона, а также мембранный белок HER2, а именно эти соединения являются своего рода мишенями для лекарств.
Ученые включили в рацион грызунов богатые аспарагином продукты, после чего рост раковых клеток ускорился. Когда же животных пересадили на "безаспарагиновую" диету и выдали им лекарства, состояние мышей улучшилось. Дальнейшие исследования показали, что именно наличие этого фермента в первичных злокачественных клетках способствует образованию метастаз.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW