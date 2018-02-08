Американские ученые из исследовательского университета Washington State University в городе Пулман совместно со специалистами NASA разработают "космическую подводную лодку" для исследования углеводородных водоемов естественного спутника планеты Сатурн Титана, где температура опускается до —180 градусов по Цельсию, сообщается на сайте университета.
Отмечается, что Титан представляет интерес для исследователей из-за способности удерживать жидкость на поверхности. На крупнейшем спутнике Сатурна есть реки, озера и океаны, выпадают осадки, состоящие из углеводородов.
NASA планирует отправить аппарат к Титану в течение следующих 20 лет. Как сообщается на сайте университета, исследователи воссоздали в лаборатории условия, схожие с условиями на спутнике.
Как сообщает РИА Новости, одной из трудностей для ученых стало образование пузырьков азота, которые образуются при помещении субмарины, выделяющей тепло, в углеводородную жидкость. "Слишком много пузырьков затруднит возможность маневрирования судном, обзора, сбора данных и управления балластной системой", — отмечается на сайте университета.
Для того, чтобы видеосъемка при очень холодной температуре стала возможной, ученые использовали оптическое устройство бороскоп и видеокамеру, которая может выдерживать низкие температуры и высокое давление.
Специалисты также изучили, как низкие температуры влияют на водоемы из метана и этана, и выяснили, что из-за низкого содержания азота жидкость замерзает при еще более низких температурах (около —197 градусов по Цельсию), поэтому шанс для аппарата "столкнуться с айсбергом минимален".
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авторы издания DW