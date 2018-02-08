Молдова на третьем месте по росту ВВП в Европе

Эксперт "IDIS Viitorul": Молдова на третьем месте в Европе по темпам роста ВВП в 2017 году.

Молдова заняла третье место в рейтинге европейским стран с самым интенсивным ростом ВВП на душу населения. Об этом заявил экономический эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ на своей странице в социальной сети, сославшись на исследование "Trading Economics". „ Молдова занимает III место в Европе по темпу роста ВВП на душу населения. У нас отмечается рост в 4,2% - в два раза больше чем среднеевропейский уровень, - написал Ионицэ. Напомним, что согласно Национальному бюро статистики ВВП Молдовы в третьем квартале прошлого года составил 45,5 млрд. леев, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Итоговые данные 2017 года еще не опубликованы, но премьер Павел Филип заявил, что молдавская экономика выросла на 4% в 2017 году.