Власти Молдовы выделят 8,1 млн леев на интегрированную защиту растений

Власти Молдовы выделят 8,1 млн. леев на выполнение Национальной программы интегрированной защиты растений, которую предстоит провести в 2018-2027 гг. Документ будет опубликован завтра в "Официальном мониторе".

Мероприятия направлены на обеспечение потребителей качественной и безопасной растительной продукцией, развитие устойчивого сельского хозяйства и поддержание здоровой среды проживания, передает Молдпрес.

В частности, будут предприняты меры по снижению количества фитосанитарной продукции, используемой на 1 га сельскохозяйственных площадей и оптимизации фитосанитарного подхода к сельхозкультурам.

Кроме того, реализация программы в качестве государственной политики обеспечит повышение урожайности сельскохозяйственных культур, безопасности и конкурентоспособности продуктов питания растительного происхождения как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Предусмотренные в программе меры предназначены для ознакомления сельскохпроизводителей и оптимизации прямых финансовых затрат в ходе технологического процесса выращивания сельскохозяйственных культур.

Программа разработана при содействии проекта ФАО «Поддержка внедрения менеджмента интегрированной защиты растений в Республике Молдова».