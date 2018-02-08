Forbes назвал лучшие места для охоты за НЛО

Сотрудники авторитетного журнала Forbes составили рейтинг лучших мест на Земле для слежки за НЛО, пришельцами и снежным человеком. Некоторые районы, в которых были зафиксированы паранормальные явления, находятся в России.

Так, в России для знакомства с инопланетянами лучше всего отправиться в так называемый "Молебский треугольник", который расположен на границе Пермского края и Свердловской области, между деревнями Молебка и Каменка.

В небе над этой зоной видели прерывистое разноцветное мерцание. Исследователи считают, что это происходит в результате мощной энергии, бьющей из местных подземных разломов, пишет vesti.ru

В числе других мест, куда журналист Forbes Джим Добсон рекомендует отправиться для наблюдения за НЛО, значатся чилийская пустыня Атакама, знаменитая "Зона 51" в американском штате Невада, а также Уайклиф Уэлл в Австралии.

Сам автор признается, что впервые увидел НЛО в Калифорнии в 1970-х.