Открытие: пить фруктовый сок на голодный желудок вредно для здоровья

Специалисты Принстонского университета не рекомендуют пить сок на голодный желудок (например, на завтрак). По словам ученых, это перегружает пищеварительную систему и может нарушить баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.

В соке много фруктозы. Она быстро добирается до тонкого кишечника после употребления в пищу. А после продолжительного периода голодания (утром, к примеру) организм не может переработать большое количество фруктозы. Поэтому она выбрасывается в толстый кишечник. Там фруктоза контактирует с полезными бактериями, но они не приспособлены к переработке сахара. По этой причине ученые рекомендуют потреблять продукты, богатые сахаром, после основного приема пищи и в умеренных количествах, передает meddaily.ru.

Принято считать, что переработкой сахара занимается только печень. Но наблюдения говорят: более 90% фруктозы перерабатываются в тонком кишечнике. Если фруктоза потребляется после основного приема пищи, то тонкий кишечник лучше справляется с задачей ее переработки. И это спасает микрофлору от возможных негативных последствий.