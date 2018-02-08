Xiaomi готовит смартфон, который будет мощнее iPhone X

В сети появились результаты тестирования в сервисе AnTuTu мобильного устройства Xiaomi с кодовым названием Polaris. Судя по всему, это модель Xiaomi Mi Mix 2S, презентация которой должна состояться до конца месяца, пишет GSMArena.

В бенчмарке Antutu гаджет под названием Polaris набрал 270461 балл. Этот результат значительно выше предыдущего рекордсмена - модели iPhone X, которая набирала в тестах чуть более 226 тысяч баллов. Судя по всему, Mi Mix 2S оснастят новейшим процессором Snapdragon 845 и минимум 6 ГБ оперативной памяти, пишет nv.ua

Для сравнения, устройства с процессором Snapdragon 835 набирают в этом тесте примерно 170-180 тысяч баллов. Таким образом, новый гаджет от Xiaomi может стать рекордсменом среди всех мобильных устройств. Если, конечно, скриншот с результатами - не подделка.

На данный момент самыми быстрыми смартфонами на рынке являются iPhone 8, 8 Plus и X на базе шестиядерного процессора Apple A11 Bionic. В AnTuTu они набирают примерно 220-230 тысяч баллов.

Тем не менее, журналисты отмечают, что была использована последняя версия AnTuTu и ее результаты не сопоставимы с более старыми версиями. Кроме того, нет никакого подтверждения, что это действительно модель Mi Mix 2S.