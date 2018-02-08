Астрономы обнаружили планеты за пределами нашей галактики

Исследователи из Университета штата Оклахома впервые обнаружили несколько сотен планет в другой галактике.Открытие было совершено благодаря использованию гравитационного микролинзирования, пишет Science Alert.

Благодаря методу, который впервые был предсказан еще Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности, команда ученых обнаружила доказательства наличия планет в галактике, расположенной на расстоянии примерно в 3,8 миллиарда световых лет от нас. Это было сделано с использованием так называемой гравитационной линзы.

Гравитационная_линза — это массивное тело, к примеру: планета, звезда или галактика, которое меняет своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. В новом исследовании в качестве такой линзы "использовался" квазар RXJ 1131–1231.

Астрономы из Университета штата Оклахома Синью Дай и Эдуардо Геррас изучали данные, которые были получены космической рентгеновской обсерваторией Chandra. Оказалось, что около 2000 несвязанных планет с массами в диапазоне между Луной и Юпитером расположены между квазаром и Землей, в галактике, которая лежит на расстоянии 3,8 миллиарда световых лет от Земли, пишет nv.ua

"Эта галактика находится на расстоянии 3,8 миллиарда световых лет от нас, и нет ни малейшего шанса наблюдать эти планеты напрямую, даже с лучшим телескопом, который можно себе представить в научно-фантастическом сценарии. Несмотря на это, мы можем изучать их, находить и даже оценивать их массы. Это очень крутая наука", – объясняет Эдуардо Геррас.

Конечно, ученые не видели планеты, о которых идет речь. Тем не менее, астрономы получили очень сильное свидетельство того, что планеты действительно есть в других галактиках и даже смогли подсчитать массу некоторых из них.