Женщина на иномарке дважды снесла ворота жилого комплекса. ВИДЕО

Ворота элитного жилого комплекса "Манхэттен" протаранила и попыталась скрыться женщина за рулем "мерседеса" в Челябинске.

Инцидент произошел два дня назад. Охранник жилого комплекса отказывался пропускать даму, поскольку номеров ее автомобиля не было в его базе данных. Женские нервы не выдержали, она нажала на газ и снесла закрытые ворота. При этом "мерседес" чуть не сбил оказавшегося рядом прохожего - ему удалось отскочить в последний момент.

Попав на территорию ЖК, женщина попыталась попасть внутрь дома, однако ей никто не открыл. При выезде дама умудрилась снести и вторые ворота, пишет ren.tv

Сотрудники ГИБДД оперативно задержали возмутительницу спокойствия. Ведется следствие.