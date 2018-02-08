Полиция Британии спасла из рабства на цветочной ферме 200 мигрантов

Трое местных жителей, владельцы цветочной фермы в графстве Корнуолл, задержаны по подозрению в рабовладении. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчины задержаны по результатам рейда полиции на ферму Босахан. Ранее у правоохранительных органов возникло предположение, что трудящиеся там мигранты содержатся в нечеловеческих условиях.

Сейчас задержанных допрашивает полиция, а состояние 200 работников фермы проверяют сотрудники Армии спасения, пишет ren.tv

Босахан — ферма по выращиванию цветов. Там трудились преимущественно рабочие-мигранты из Литвы, Румынии и Болгарии.