В Твери нашли питомник с 160 голодающими собаками

Следственный комитет Тверской области заявил о начале проверки питомника с 160 ездовыми собаками пород хаски, маламут и метис, которых держат без еды, воды и ветеринарного ухода. В ведомстве пообещали принять решение в ближайшее время.

О питомнике с истощёнными хаски и маламутами впервые рассказали активисты портала «ЗооТверь». Они обнаружили 160 животных в деревне Гущино, опубликовали фотографии и видео оттуда и потребовали привлечь владельцев к уголовной ответственности, передает tjournal.ru.

По словам зоозащитников, питомник принадлежит Николаю Рудакову, который участвовал в гонках на собачьих упряжках, и Елене Юрше. По данным местной газеты «Век», несколько лет назад Рудакова дисквалифицировали из Федерации ездового спорта России. О жестоком обращении Рудакова с животными также сообщали в сообществе «Тверь Online» во «ВКонтакте» в ноябре 2017 года: комментаторы отметили, что владелец хаски и маламутов содержит собак в таких условиях не первый год.

Эту информацию подтверждает обращение клуба владельцев спортивных собак «Рифус», организаторы и ветеринары которого ещё в 2014 году просили не допускать Рудакова и его команду «Спорт-Хаски» к соревнованиям «По следам жёлтых листьев».

"В нарушение требований правил IFSS по которым проходила гонка «По следам желтых листьев» Рудаков привёз на место проведения соревнований 33 собаки без индивидуальных боксов, в связи с чем большинство собак оставались на стейк-ауте без укрытия в течение суток. Несколько собак были в крайне плохом физическом стоянии, что подтверждено ветеринарной бригадой. Эти собаки не были допущены к старту", - говорится в обращении клуба владельцев спортивных собак "Рифус"

В «Государственной инспекции по ветеринарии» Тверской области заявили, что проверяли питомник и выяснили, что животные содержатся в личных будках и накормлены.

Тверские зоозащитники отметили, что писали обращения в Росприроднадзор, Россельхознадзор, станции по борьбе с болезнями животных и Роспотребнадзор и пытались договориться с владельцем питомника. В результате они смогли вывезти только восемь собак и создали петицию для привлечения внимания депутатов Госдумы к проблеме: на момент написания заметки там 27 тысяч подписей из 35 тысяч необходимых.