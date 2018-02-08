Бермуды стали первой страной в мире, где сначала легализовали, а затем запретили однополые браки, пишет The Guardian со ссылкой на активистов по защите прав ЛГБТ.

С момента легализации на Бермудских островах было заключено менее десяти браков между людьми одного пола.

«Закон должен учесть интересы двух пока что непримиримых групп на Бермудских островах. Он подтвердит, что брак заключается между мужчиной и женщиной, и в то же время признает и защитит права однополых пар», — заявил министр внутренних дел Уолтон Браун.

В 2016 году на Бермудах был проведен референдум, на котором почти 70% проголосовавших высказались против однополых браков, и более 60% — против однополых гражданских партнерств. В голосовании приняли участие менее половины избирателей, законодательной силы референдум не имел, отмечает meduza.io.

После того, как Верховный суд Бермудских островов признал право однополых пар на брак, в местный парламент был внесен законопроект о гражданских партнерствах, запрещающий гей-браки. В декабре 2017 года он был принят.

Однополые браки можно заключать в большинстве стран Западной и Северной Европы, США и Канаде, в ряде стран Южной Америки, в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии.