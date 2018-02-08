Ученым 63-й Российской антарктической экспедиции удалось собрать, возможно, древнейший на планете лед, возраст которого превышает 1,3 млн лет. Об этом сообщает сайт Санкт-Петербургского государственного университета.
Образцы древнего льда были собраны на российской антарктической станции "Восток". Ученые-гляциологи (специалисты по природным льдам) прибыли туда еще 14 декабря 2017 года. В ходе очередной экспедиции специалисты продолжили бурение глубокой скважины под названием 5Г. "Поднято 2,66 м керна, текущая глубина скважины составляет 3722,98 м", - сообщала Российская антарктическая экспедиция (РАЭ).
Кроме того, ученые пробурили две скважины, глубиной 70 и 40 метров (VK16). Оттуда специалисты тоже взяли образцы, передает newsru.com.
Возраст фирна, взятого из первой скважины, составил около 2200 лет. "То есть, изучив этот новый керн, мы узнаем, как менялся климат в районе Востока за последние пару тысячелетий (и проявляется ли, например, в центральной Антарктиде современное глобальное потепление)", - написал в Facebook один из участников экспедиции - кандидат географических наук, доцент СПбГУ Алексей Екайкин.
Также ученые провели исследования льда, собранного во время предыдущей поездки, пишет "Комсомольская правда". "Самым ярким открытием этого сезона стали образцы древнего льда, которые специалисты извлекли с глубины более 3,5 километра. Их возраст, по предварительным оценкам ученых, составляет не меньше 1,3 миллиона лет", - сообщает сайт СПбГУ. Чтобы уточнить эти данные, гляциологам нужно провести дополнительные исследования, отмечается в статье.
О том, что на "Востоке" есть древний лед, было известно еще с 1998 года. По словам Екайкина, тогда ученые завершили бурение на глубине 3623 метра. Полученный ледяной керн проанализировали в лабораториях России, Франции и США, и оказалось, что возраст льда на глубине 3310 метров составляет 420 тысяч лет. Этот керн помог сделать много интересных открытий: например, тогда впервые была показана тесная связь между концентрацией углекислого газа в атмосфере и температурой воздуха.
Однако, как отмечает гляциолог, глубже 3310 метров находится еще 200-метровый участок атмосферного льда (образованного атмосферными осадками). Ученые понимали, что этому льду больше 400 тысяч лет, но установить его точный возраст было невозможно, поскольку придонные слои перемешиваются из-за движений ледника.
Декабрь и январь - самые благоприятные месяцы для проведения исследований. В это время в Антарктиде лето и температура воздуха опускается всего до минус 30 градусов, тогда как зимой (в июле и августе) термометр может показывать и минус 80.
Образцы древнего льда, собранные на станции "Восток" во время 63-й экспедиции, на днях доставят на борт судна "Академик Федоров", где они будут храниться в морозильной камере. Весной экспедиция вернется в Санкт-Петербург, а керны отправятся в лабораторию изменений климата и окружающей среды ААНИИ, где специалисты изучат газовый и изотопный состав льда. Общий вес образцов, которые перевезут в исследовательский институт, составит примерно полтонны.
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авторы издания DW