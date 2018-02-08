Ради "Закона о мечте": в Конгрессе США побили рекорд, который держался 109 лет

Лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с рекордной речью, длившейся более 8 часов.

Пелоси говорила о необходимости принятия «Закона о мечте», предоставляющего право нелегальным мигрантам, которые приехали в США детьми, получить вид на жительство. Предыдущий рекорд продолжительности выступления продержался 109 лет. Тогда один из конгрессменов говорил пять часов и 15 минут.

У Пелоси как у лидера парламентской фракции нет ограничения по времени для выступления на дебатах, для остальных конгрессменов установлен лимит в одну минуту, отмечает meduza.io.

«Закон о мечте» безуспешно пытаются принять с 2001 года. В 2012 году президент Барак Обама ввел амнистию для детей — нелегальных мигрантов, но в 2017 году президент Дональд Трамп ее отменил. Под угрозой депортации находятся около 700 тысяч человек.