Школьница оказалась в больнице из-за удара учителя в Сынжерейском районе

11-летняя школьница оказалась в больнице после того, как ее ударила учительница. Инцидент произошел в лицее села Сынжереий Ной Сынжерейского района.

По словам матери пострадавшей, учительница потянула ее дочку за волосы, а та попыталась убрать руку педагога.



"Тогда учительнице, наверное, показалось, что дочь замахнулась на нее, и сильно ее толкнула и ударила. Девочка ударилась головой о парту", - сказала мать пострадавшей девочки Елена Григорьева.



Преподаватель объясняет свой поступок плохим поведением ученицы.



"Она меня спровоцировала. Не реагировала на мои замечания и намеренно меня разозлила", - сказала педагог Ирина Ватаманюк.



Из-за стресса у девочки случился приступ астмы.



"Когда я приехала, обнаружила своего ребенка в тяжелом состоянии. Мне, как матери, страшно вспоминать, в каком она была состоянии", - отметила мать пострадавшей девочки Елена Григорьева.



Девочка находится под присмотром врачей. Специалисты считают, что она находится в шоковом состоянии и в дальнейшем ей понадобится помощь психологов.



"Пациентка жаловалась на головную боль, головокружение, слабость, тошноту. У нее была рвота", - сказала врач Анна Курки.



Администрация лицея и районное управление образования начали расследование. Учительницу отстранили от должности.



"Мы проанализируем сложившуюся ситуацию и выскажем свое мнение", - сказала директор лицея села Сынжереий Ной Валентина Каплинская.



Делом занялась и местная полиция.





